Mersin'de balıkçıların ağına pirinç çuvalları takıldı

Mersin'de avlanmak için denize açılan balıkçıların ağına içerisinde pirinç bulunan 65 çuval takıldı.

Erdemli ilçesinde, dün gece avlanmak için denize açılan bir balıkçı teknesinden yaklaşık 2,5 mil açıkta ağ atıldı.

Kısa süre sonra ağı çekmeye çalışan tayfa, ağda çuvallar olduğunu gördü.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, ağa takılan çuvalları başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla kıyıya getirdiklerini söyledi.

Çuvalların vinç yardımıyla kıyıya çıkarıldığını anlatan Sakın, şunları kaydetti:

"İçerisinde pirinç bulunan çuvallar denize ne diye atıldı bilmiyoruz. Bu çuvallar bizi çok uğraştırdI, iki tekne kaldıramadı. Bir tanesinin vinç direği düştü. Ağlar parçalandı ve çuvalları indirmek için kurtarıcı getirdik. Demirleyen gemiler burada fazla ya da çürüyen malzemeleri denize atıyorlar, bu da çevre ve deniz kirliliğine neden oluyor. Denizlerimizi kirletmeyelim."