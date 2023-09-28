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        Mersin'de evinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 03:13 Güncelleme: 28.09.2023 - 03:13
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        Mersin'de evinde boğazından bıçaklanmış kadın cesedi bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

        Eski Ömerli Mahallesi 1333 Sokak'taki evine gelen servis şoförü A.G. (49) eşi Cemile Güllü'yü boğazından bıçaklanmış halde buldu.

        A.G'nin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cemile Güllü'nün öldüğünü tespit etti.

        Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

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