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        Mersin'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı

        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:14 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:14
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        Mersin'de PKK/KCK propagandası iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı
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        Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Ç, M.S, İ.K, M.İ, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.T, N.G. ile F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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