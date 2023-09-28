Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Eylül'de düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Y, D.U. ve M.T. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir müstakil evin çatısındaki imalathaneye düzenlenen operasyonda 439 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.