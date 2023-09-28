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        Pro Beach Tour Mersin Etabı yarın başlayacak

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde organize edilen Pro Beach Tour Mersin Etabı, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:03 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:11
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        Pro Beach Tour Mersin Etabı yarın başlayacak
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde organize edilen Pro Beach Tour Mersin Etabı, yarın başlayacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda 29 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyona, 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybol takımı katılacak.

        Turnuvada toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Pro Beach Tour Mersin Etabı'nda 7 ülkeden sporcuların mücadele edeceğini belirtti.

        Taşkın, seyirci girişinin ücretsiz olacağı organizasyon için Kızkalesi'ne servis hizmeti sağlanacağını, müsabakaların sonunda konserlerin yapılacağını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​

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