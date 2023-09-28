Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı

        Mersin'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan kişinin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan kişinin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

        Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda kurulan özel ekip, 2019'da kaybolan Orhan Osman G'nin (39) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine aile yakınlarını takibe aldı.

        Polis, soruşturma kapsamında Orhan Osman G'nin kız kardeşi L.G, kuzeni S.D. ile yakınları A.G. H.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.

        S.D. ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, L.G'nin ağabeyi tarafından darbedilip fuhşa zorlandığı gerekçesiyle kendisinden yardım istediğini iddia etti. S.D, bunun üzerine L.G'nin ağabeyi Orhan Osman G'yi Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'nde av tüfeğiyle öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

        Alanda iş makinesiyle yapılan kazıda Orhan Osman G'nin kemiklerine ulaşıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. serbest bırakıldı, cinayet zanlısı S.D. ile L.G, A.G. ve H.D. adliyeye sevk edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahte polisler evi basıp soygun yaptı!
        Sahte polisler evi basıp soygun yaptı!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Balıkçıların ağına pirinç dolu 65 çuval takıldı
        Balıkçıların ağına pirinç dolu 65 çuval takıldı
        Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Pro Beach Tour Mersin Etabı yarın başlayacak
        Pro Beach Tour Mersin Etabı yarın başlayacak
        Mersin'deki PKK operasyonunda 9 tutuklama
        Mersin'deki PKK operasyonunda 9 tutuklama
        Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, göreve başladı
        Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, göreve başladı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı