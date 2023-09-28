Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı Mersin'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan kişinin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Mersin'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 4 yıl önce kaybolan kişinin, kuzeni tarafından öldürülüp ormanlık alana gömüldüğü belirlendi, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden biri serbest bırakıldı, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan özel ekip, 2019'da kaybolan Orhan Osman G'nin (39) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine aile yakınlarını takibe aldı.

Polis, soruşturma kapsamında Orhan Osman G'nin kız kardeşi L.G, kuzeni S.D. ile yakınları A.G. H.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.

S.D. ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf ederek, L.G'nin ağabeyi tarafından darbedilip fuhşa zorlandığı gerekçesiyle kendisinden yardım istediğini iddia etti. S.D, bunun üzerine L.G'nin ağabeyi Orhan Osman G'yi Akdeniz ilçesi Puğkaracadağ Mahallesi'nde av tüfeğiyle öldürüp ormanlık alana gömdüğünü söyledi.

Alanda iş makinesiyle yapılan kazıda Orhan Osman G'nin kemiklerine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A. serbest bırakıldı, cinayet zanlısı S.D. ile L.G, A.G. ve H.D. adliyeye sevk edildi.