GÜNCELLEME - Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının oğlu gözaltına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadının oğlu gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kadının oğlu gözaltına alındı.
Eski Ömerli Mahallesi 1332 Sokak'taki evine giden servis şoförü A. Güllü (49), eşi Cemile Güllü'yü (48) boğazından bıçaklanmış halde buldu.
A. Güllü'nün ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan incelemede Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ikamete en son kadının oğlu M. Güllü'nün (23) girdiğini belirledi.
Zanlı gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak da evin bacasında bulundu.