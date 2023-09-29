Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, Süper Lig'de yarın Sivasspor'a konuk olacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak.

        Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek.

        Ligin 6. haftasında 2-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kazanan Akdeniz ekibi, sezonun geride kalan bölümünde topladığı 10 puanla 5. sırada bulunuyor.

        Hatayspor'un rakibi EMS Yapı Sivasspor ise 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

        Ligde yaptığı 6 maçta rakip fileleri 11 kez havalandıran Hatayspor, kalesinde 6 gol gördü. Bordo-beyazlı ekibin gollerinin 4'ünü Dele-Bashiru kaydetti.

        Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte ligde yenilgisi bulunmayan 3 takımdan biri olan Hatayspor, 2 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.

        Bordo-beyazlılar, Sivasspor maçına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanlarla hazırlandı.

        Dün akşam saatlerinde Sivas'a giden Hatayspor kafilesi, bugün yapacağı idmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı

        Benzer Haberler

        Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı
        Mersin'de 4 yıl önce işlenen cinayeti polisin kurduğu özel ekip aydınlattı
        Balıkçıların ağına pirinç dolu 65 çuval takıldı
        Balıkçıların ağına pirinç dolu 65 çuval takıldı
        Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Pro Beach Tour Mersin Etabı yarın başlayacak
        Pro Beach Tour Mersin Etabı yarın başlayacak
        Mersin'deki PKK operasyonunda 9 tutuklama
        Mersin'deki PKK operasyonunda 9 tutuklama
        Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, göreve başladı
        Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, göreve başladı