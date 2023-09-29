Mersin'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ve istihbarat birimleriyle kentte göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Adana-Mersin Otoyolu'nda bir tırda, biri 18 yaşından küçük Afgan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Tır şoförüne göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Çalışmayı genişleten ekipler, düzensiz göçmelerin Türkiye'ye gelişlerini ve deniz yoluyla Güney Kıbrıs Rum kesimine gidişlerini organize edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla A.M, S.K.S, A.M, T.A. gözaltına alındı.

Öte yandan, dur ihtarına uymayan 2 şüphelinin otomobilleriyle kaçmaya çalışması ve kovalamaca sonucu yakalanması polis kamerasına yansıdı.