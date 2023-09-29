Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı Mersin'de bir takside 30 tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'de bir takside 30 tabancanın ele geçirildiği silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan 3 şüphelinin bulunduğu Adana'dan Mersin'e seyir halindeki taksi, Tarsus ilçesi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada ruhsatsız 30 tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, taksinin durdurulması ve içindeki şüphelilerin gözaltına alınması jandarma kamerasına yansıdı.