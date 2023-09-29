Mersin'de otomobil ve pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil ve pikabın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 01 AAE 307 plakalı otomobil ile 01 AEH 731 plakalı pikap, Yaramış Mahallesi Tuzla Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 3 kişinin yaralandığını belirledi.
Kazada yaralananlar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı, ölen 2 kişinin cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.