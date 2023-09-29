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        Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı

        Türkiye'nin yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, erkenci tür mayer cinsi limonun hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 15:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 15:36
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        Mersin'de erkenci limonun hasadı başladı
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        Türkiye'nin yaş meyve sebze üretim merkezlerinden Mersin'in Erdemli ilçesinde, erkenci tür mayer cinsi limonun hasadına başlandı.

        Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'ndeki limon hasadına, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Enstitü Müdürü Mustafa Ünlü de katıldı.

        İşçilerin topladığı mayer cinsi limonlar, paketlenerek kamyonetlere yüklendi.

        Tollu, gazetecilere, ilçede kaliteli limonun yetiştiğini söyledi.

        Ülke ekonomisine limonla önemli katkı sunduklarını belirten Tollu, "Türkiye'deki limonun yüzde 65'i Erdemli'de üretiliyor. Limon, bu kentte yaşayan insanlar için ciddi geçim kaynağı. Üretilen limon, dünya kalitesinde olduğu için ihracata gidiyor ve ülkeye döviz girdisi sağlıyor. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

        Ünlü de erkenci limonda hasadın mart sonuna kadar sürdüğünü bildirdi.

        Bölgede yaklaşık 10 çeşit limon üretimi yapıldığını dile getiren Ünlü, "Enstitü olarak, yetiştirilen ürünlerin ihracat şansını artırmak, üretim sezonunu 12 aya yaymak, hasat sonrası ömrünü uzatmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Hasat sırasında Başkan Tollu, işçilere tatlı ikramında bulundu.

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