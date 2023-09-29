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        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde organize edilen Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:37
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        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğinde organize edilen Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki Kızkalesi Plajı'nda düzenlenen etkinliğe, 12 kadın ve 14 erkek plaj voleybolu takımı katılıyor.

        Organizasyonun ilk gününde eleme maçları oynandı. Turnuva, yarın devam edecek eleme müsabakalarının ardından 1 Ekim Pazar günü finallerle sona erecek.

        Turnuvada toplamda 200 bin lira para ödülü dağıtılacak.

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