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        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:47 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:59
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        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyaret etti
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

        Valiliğin açıklamasına göre, Büyükelçi Korukoğlu, Mersin'deki programları kapsamında Vali Pehlivan'a ziyarette bulundu.

        Valilik'teki görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişi yapıldı.

        Ziyarete KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve Başkonsolos Yardımcısı Serdar Tayançlı da iştirak etti.

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