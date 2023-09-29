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        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Gülnar ilçesinde, çevresinde evlerin olduğu ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:55
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        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde, çevresinde evlerin olduğu ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Köseçobanlı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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