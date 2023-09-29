Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendirildi Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB), geçen yıl birlik bünyesinde en fazla ihracat yapan firmalara ödül verdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, AHBİB Türkiye'nin 2022'de 11,47 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatına 2,06 milyar dolar destek sağladı.

Bu kapsamda, AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş'in ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen "2022 Yılı İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 28 firma ödüllendirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, kentin, ürün işleme tesisleriyle limanı ve ticaret kabiliyetleriyle ön plana çıktığını belirtti.

İhracata katkı sunan firmaları tebrik eden Pehlivan, "Tarımsal üretimde birçok üründe söz sahibi olan Mersin, bakliyat ve hububat üretiminde ön sıralarda olamasa da bu ürünlerin işlenmesinde, pazarlanmasında ve ihracatında büyük rol oynuyor. Bu başarı da elbette hepimizi gururlandırıyor. İhracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlarda elde ettiği başarıların artarak devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin'in uluslararası ölçekte bir ticaret kenti olduğunu, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde de sektöre yön veren çok güçlü firmaların bu ilde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da Akdeniz'in küresel ticaretin merkezi konumunda bulunduğunu belirterek bereketli bir sezon yaşandığını ve TMO'nun bu yıl yaklaşık 12 milyon ton ürün alımı yaparak üreticilere 120 milyar lira ödeme yaptığını ifade etti. ​​​​​​​

AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş de birlik olarak pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik faaliyetlere öncelik verdiklerini aktardı.

Birliklerinin 2022'deki ihracat performansı hakkında bilgi veren Memiş, "Elde ettiğimiz başarılarda pay sahibi olan tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz, bu başarıları 2023 yılında da artırarak devam ettirmek, sektör ihracatına yüzde 30'un üzerinde destek vermektir." ifadelerini kullandı.

Programda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaraların sarılmasına katkı veren birlik üyesi firmaların adları da okundu.