Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 30.09.2023 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri, Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgüte eleman temin ettiği öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        O sitenin elektriği kesildi! Hasta ve yaşlılar zorda
        Ajax'ı pişman etti!
        Ajax'ı pişman etti!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        İstanbul'da yaşandı! 4 dakikada 4 milyon TL'lik soygun!
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Doğum borçlanması nasıl yapılır?
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        Bakkala bile gidemiyordu! Şu an yaşıyor ama...
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        17 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        ABD'den Sırbistan'a uyarı: Kosova sınırından güçlerini çek
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu görünümü yükseldi
        Altın Portakal iptal edildi
        Altın Portakal iptal edildi
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Barcelona ve Sevilla arasında kriz!
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Prof. Görür o bölgeye dikkat çekti
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Elon Musk'tan Türkiye mesajı
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Darbedilen asistan doktor yoğun bakımda
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        "Tadic, Ajax'a geri dönecektir"
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        New York sele teslim
        New York sele teslim

        Benzer Haberler

        Mersin'de 2 DEAŞ'lı tutuklandı
        Mersin'de 2 DEAŞ'lı tutuklandı
        Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
        Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Akdeniz'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatı yapan firmalar ödüllendiri...
        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyare...
        KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu Mersin Valisi Pehlivan'ı ziyare...
        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı
        Pro Beach Tour Mersin Etabı başladı