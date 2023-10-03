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        Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan şüpheli Mersin'de yakalandı

        İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:54
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        Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan şüpheli Mersin'de yakalandı
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        İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, X sosyal medya platformundaki hesabından "Bakanlık yerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ya da Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, ben de sevinçten kına yakayım" şeklinde paylaşım yapan şüphelinin kimliği belirlendi.

        Hesabında terör örgütünü övücü paylaşımlar da tespit edilen Y.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

        Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

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