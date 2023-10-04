Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

        Mersin ve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:55 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin ve Hatay'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Suriye'den deniz yoluyla Hatay'a, sonrasında kara yoluyla Mersin'e geldikleri tespit edilen, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitme arayışında olan düzensiz göçmenler ile göçmen kaçakçılığı yapanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Mersin ve Hatay'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Mersin kent merkezi ve Erdemli ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Şüphelilerin, Suriye'deki göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçerek bağlantı kurdukları düzensiz göçmenlerin deniz yoluyla farklı rotalar üzerinden Avrupa ülkelerine gidişlerini organize ettiklerinin anlaşıldığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Okan Buruk: Avrupa Fatihi Galatasaray!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        Sancaktepe'de kaybolan 3 kardeşten acı haber!
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        3 bölgeye uyarı! Türkiye'nin doğusu yağmurlu
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        ABD’den uzay çöpüne ilk para cezası
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı

        Benzer Haberler

        Şehit annesi, üniversitede 'psikoloji' bölümünü kazandı
        Şehit annesi, üniversitede 'psikoloji' bölümünü kazandı
        Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine nakdi destek
        Akdeniz Belediyesinden amatör spor kulüplerine nakdi destek
        Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Silifke'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Mersin'de sulama kanalına devrilen midibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı
        Mersin'de sulama kanalına devrilen midibüsteki 10 tarım işçisi yaralandı
        Tarım işçilerinin taşındığı minibüs kanala devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı
        Tarım işçilerinin taşındığı minibüs kanala devrildi: 3'ü ağır 10 yaralı
        Müslüme Yağal davasında dedeye 'öldürme' ve 'cinsel istismar'dan ceza taleb...
        Müslüme Yağal davasında dedeye 'öldürme' ve 'cinsel istismar'dan ceza taleb...