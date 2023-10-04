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        Mersin'de tır yol kenarındaki mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:37 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:42
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        Mersin'de tır yol kenarındaki mağazaya girdi, 7 kişi yaralandı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hasan M'nin kullandığı 58 PC 634 plakalı tır, Susanoğlu Mahallesi D-400 kara yolu kenarında ev eşyaları satan mağazaya girdi.

        Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

        Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.

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