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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin'de temaslarda bulundu

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:03
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Mersin'de temaslarda bulundu
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, kentteki programları kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

        Heyet daha sonra Vali Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

        Valilik şeref defterini imzalayan Meyer-Landrut, Pehlivan'a hediye takdim etti.

        Heyet daha sonra Pehlivan ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerde Meyer-Landrut'a, 11 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinin temsilcileri de eşlik etti.

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