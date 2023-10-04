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        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:38
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        Mersin'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin çarptığı kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

        A.Ö. idaresindeki 33 AT 736 plakalı otomobil, Çukurova Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda karşıdan karşıya geçen M.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemede yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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