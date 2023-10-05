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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mersin'in Toroslar ilçesinde 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:01
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Mersin'in Toroslar ilçesinde 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, esrar yetiştirildiği belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste 3 kilo 150 gram esrar ve 358 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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