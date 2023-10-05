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        Gemlik'ten gelen heyet, Tarsus OSB'yi ziyaret etti

        Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve beraberindeki heyet, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:07 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:25
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        Gemlik'ten gelen heyet, Tarsus OSB'yi ziyaret etti
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        Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve beraberindeki heyet, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

        Heyeti, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak ile yönetimi karşıladı.

        Tarsus OSB'nin kuruluş çalışmaları ve gelinen süreç hakkında heyete bilgi verildi.

        Koçak, yaptığı konuşmada, Tarsus OSB'nin bir güç birliği projesi olduğunu belirtti.

        Kısa sürede önemli mesafe aldıklarını anlatan Koçak, "Tarsus OSB öncelikle çok doğru bir projeydi. Başta lokasyon olmak üzere yatırımcı için cazip gelebilecek her türlü stratejik öneme sahipti. Dolayısıyla yoğun bir yatırımcı ilgisiyle karşılaştık. Geldiğimiz noktada tüm sanayi alanlarımız doldu. Halen ciddi bir yatırımcı ilgisiyle karşı karşıyayız. 3 bin dönümlük genişleme alanı için başvurumuzu yaptık." dedi.

        Heyet, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti.

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