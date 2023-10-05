Mersin'de kariyer gününde öğrenciler oyuncu ve milli güreşçi Atilla Güzel'le buluştu Mersin'de, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 12. sınıf öğrencileri için kariyer günü etkinliği düzenlendi.

Mersin'de, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 12. sınıf öğrencileri için kariyer günü etkinliği düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen kariyer günü etkinliğinde öğrenciler, oyuncu ve milli güreşçi Atilla Güzel'le bir araya geldi.

İki oturumda gerçekleşen etkinlikte Güzel, soruları yanıtlayarak öğrencilerle sohbet etti.

Güzel, öğrencilerin hayalleri ve bu hayallerin gerçekleşmesi için neler yapılabileceğiyle ilgili konularda kendi hayatından kesitler anlattı.

Söyleşi sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Güzel'e katılımından ötürü teşekkür plaketi verdi.