AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, St. Paul Anıt Müzesi'ni inceledi
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.
Meyer-Landrut, beraberinde 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle St. Paul Anıt Müzesi'ni gezdi.
Müze hakkında bilgi alan heyet, sonrasında Kızılmurat Mahallesi’ndeki St. Paul Kuyusu'nu inceledi.
Meyer-Landrut ve bazı diplomatlar, kuyudan çıkan suyu içti, ellerini yıkadı.