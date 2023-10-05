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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, St. Paul Anıt Müzesi'ni inceledi

        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 18:46 Güncelleme: 05.10.2023 - 18:56
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        AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, St. Paul Anıt Müzesi'ni inceledi
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        Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'in Tarsus ilçesindeki St. Paul Anıt Müzesi'ni ziyaret etti.

        Meyer-Landrut, beraberinde 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle St. Paul Anıt Müzesi'ni gezdi.

        Müze hakkında bilgi alan heyet, sonrasında Kızılmurat Mahallesi’ndeki St. Paul Kuyusu'nu inceledi.

        Meyer-Landrut ve bazı diplomatlar, kuyudan çıkan suyu içti, ellerini yıkadı.

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