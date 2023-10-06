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        Mersin'de son kullanma tarihi geçen süt ürünleri imha edildi

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 17:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 18:02
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        Mersin'de son kullanma tarihi geçen süt ürünleri imha edildi
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir markette gerçekleştirilen denetimde, son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri bulundu.

        Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde bir markette denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde, son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri bulundu.

        Ekipler, market hakkında yasal işlem başlattı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imha etti.

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