Mersin'de bir kişi tarlada ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kendisine ait tarlada ölü bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kendisine ait tarlada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Kırlangıç (78), traktörüyle Cırbıklar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti.
Kırlangıç'ın evine dönmemesi üzerine tarlaya giden aile yakınları, yaşlı adamı yerde hareketsiz buldu, traktörünün ise yaklaşık 3 metre uzaklıkta çalışır vaziyette olduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kırlangıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.