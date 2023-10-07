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        Mersin'de muz serasından makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, muz serasında çıkıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:23 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:23
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        Mersin'de muz serasından makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, muz serasında çıkıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Limonlu Mahallesi'ndeki muz serasında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

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