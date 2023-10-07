Mersin'de muz serasından makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, muz serasında çıkıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, muz serasında çıkıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Limonlu Mahallesi'ndeki muz serasında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın makilik alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.