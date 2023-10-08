Mersin'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yangın çıkan mobilya döşeme imalathanesinde hasar oluştu.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, yangın çıkan mobilya döşeme imalathanesinde hasar oluştu.
Yalınayak Mahallesi'ndeki imalathanede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, iş yerinin üstündeki eve sıçramadan söndürüldü.
İmalathanede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.