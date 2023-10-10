Mersin'de 785 sikke ve 32 tarihi obje ele geçirildi
Mersin'in Silifke ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 785 sikke ve 32 obje ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 785 sikke ve 32 obje ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin ev ve iş yerinde, 785 sikke ve 32 obje bulundu.
Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.