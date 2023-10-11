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        Mersin'de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:11
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        Mersin'de iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

        Bölgeye yönlendirilen ekipler, 2 kişiyi paletli kepçeyle kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmaya götürüldü.

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