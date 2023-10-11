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        Anamur'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:24
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        Anamur'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Anamur Belediyesince, 82 Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte ilçedeki din görevlileri ağırlandı.

        Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, katılımcıların Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

        Din görevlilerinin, topluma karşı sorumluluk taşıdığını belirten Kılınç, "Sizlerin büyük emek ve özveriyle gerçekleştirdiği çalışmaları, bizler de camilerimizde gerçekleştireceğimiz iyileştirme çalışmalarıyla destekleyeceğiz." dedi.

        Programa, Kaymakam Bilal Bozdemir ve İlçe Müftüsü Mehmet Fidan da katıldı.

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