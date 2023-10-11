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        Mersin'de tekstil mühendisi girişimci tropikal meyve üretiyor

        Mersin'in Erdemli ilçesinde tekstil mühendisi girişimci Armağan Alan, 10 yıldır tropikal meyvelerin üretimini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 18:43 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:12
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        Mersin'de tekstil mühendisi girişimci tropikal meyve üretiyor
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde tekstil mühendisi girişimci Armağan Alan, 10 yıldır tropikal meyvelerin üretimini yapıyor.

        Alan (38), AA muhabirine, bir süre kendi dalında çeşitli firmalarda yöneticilik dahil görev yaptığını anlattı.

        Yaklaşık 10 yıl önce kendi tarım firmasını kurduğunu ve tropikal meyve üretimine başladığını aktaran Alan, "30 dönüm bahçemde 10 çeşit tropikal meyve yetiştiriyorum. Bahçemde kan portakalı, şeker portakalı, avokado, misket limon ve diğer meyveler var. Bahçemizin içinde kullandığımız enerjimizi kendimiz üretiyoruz." diye konuştu.

        Alan, bu dönemde misket limonların hasat edildiğini, normal limonlardan katma değeri daha yüksek olan bu limonun dalında 40 liraya müşteri bulduğunu kaydetti.

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