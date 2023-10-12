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        Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 22:09 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:09
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        Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık ve çalılık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Akdeniz Mahallesi Bataklık mevkisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman işletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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