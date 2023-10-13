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        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek

        Mersin Opera ve Balesi (MDOB), "Don Kişot" balesini yarın seyirciyle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:29
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        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
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        Mersin Opera ve Balesi (MDOB), "Don Kişot" balesini yarın seyirciyle buluşturacak.

        MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, iki perdelik bale, saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

        Eserin yönetmenliğini, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile MDOB Başkoreografı Ender Üçdemir yürütecek.

        Rustam Rahmedov'un orkestra şefliğini üstleneceği eserin kostüm ve dekor tasarımı Hatice Kaptı, ışık tasarımını Tarı Deniz, video ve projeksiyon tasarımını Umut Özdemir yapacak.

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