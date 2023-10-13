Mersin'de 14 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 14 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 13.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 13.10.2023 - 17:29
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, 14 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çiftlikköy Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binanın son katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.
Hasar oluşan dairede soğutma çalışması sürüyor.