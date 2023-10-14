Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü diğeri yaralandı

        Mersin'de bir otomobilin iki yaya çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 01:52 Güncelleme: 14.10.2023 - 01:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü diğeri yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de bir otomobilin iki yaya çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

        Erdemli ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, yolda yürüyen Ayşe Çiftçi (46) ve Meryem Öz'e (48) çarptı.

        İki yaya çarpmanın etkisiyle savrulurken şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

        Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin öldüğünü Öz'ün ise yaralandığını tespit etti.

        Yaralı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı, Çiftçi'nin cenazesi ise yakınlarına teslim edilmek üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları

        Benzer Haberler

        Mersin'de 14 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de 14 katlı binada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "Don Kişot" balesini sahneleyecek
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut'ta okul yaptırıyor
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mut'ta okul yaptırıyor
        Mersin'de depoda çıkan ve iki daireye sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de depoda çıkan ve iki daireye sıçrayan yangın söndürüldü
        Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Mersin'de 18 katlı binanın son katında saunadan çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de 18 katlı binanın son katında saunadan çıkan yangın söndürüldü