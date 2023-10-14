Mersin'de otomobilin çarptığı iki yayadan biri öldü diğeri yaralandı Mersin'de bir otomobilin iki yaya çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Mersin'de bir otomobilin iki yaya çarpması sonucu bir kişi öldü bir kişi yaralandı.

Erdemli ilçesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil, yolda yürüyen Ayşe Çiftçi (46) ve Meryem Öz'e (48) çarptı.

İki yaya çarpmanın etkisiyle savrulurken şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çiftçi'nin öldüğünü Öz'ün ise yaralandığını tespit etti.

Yaralı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı, Çiftçi'nin cenazesi ise yakınlarına teslim edilmek üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Otomobilin yayalara çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.