MTOSB 30. yılını kutladı Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) kuruluşunun 30. yıl dönümü ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) kuruluşunun 30. yıl dönümü ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde, bir otelde düzenlenen kutlama programına, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, sanayi alanında 25-30 bin bandında istihdam sağlandığını bunu 50 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tekli de MTOSB'nin dünyanın 100'ü aşkın ülkesine ihracat yapan, 30 bine yakın istihdam sağlayan, yıllık milyarlarca dolarlık hacme sahip bir ticaret merkezi haline geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, MTOSB sanayicilerine ve İSO 500'e giren firmalara plaket takdim edildi.