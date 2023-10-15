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        Erdemli'de motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 15.10.2023 - 16:01
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        Erdemli'de motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Kargıpınarı Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma yapıldı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri zanlıyı yakaladı.

        Bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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