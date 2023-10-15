Mersin'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 324 lira para cezası kesildi.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, otomobiliyle trafiğe açık alanda drift yapan sürücüye 20 bin 324 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, 33 SY 876 plakalı otomobille Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kavşakta drift yapıldığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Otomobilin plakasından kimliği tespit edilen sürücü Y.Y. yakalandı.
Aracın trafikten men edilmesi için işlem yapan ekipler, sürücüye 20 bin 324 lira ceza uyguladı.
Y.Y'nin sürücü belgesi de daimi olarak iptal edildi.