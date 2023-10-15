Mersin'de yelkenli tekne battı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yelkenli tekne, motorunun durmasının ardından dalga ve rüzgarın etkisiyle kayalara çarparak battı.

Tırtar Mahallesi yat limanı girişinde kaptanlığını A.Y'nin yaptığı ABD bayraklı "Lotus" isimli yelkenli teknenin motoru durdu. Rüzgar ve kayalıklara çarparak hasar alan tekne, küçük bir kısmı üstte kalacak şekilde suya gömüldü. Kaptan A.Y. ve yanındaki 1 kişi ise tekne batmadan önce botla ayrıldı.

Kurtulan kişilerin başvurusu üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yöredeki balıkçılarla işbirliğinde tekneyi kıyıya çekmek için çalışma başlattı.

Dalgıçlardan birinin halat bağladığı tekne, balıkçı teknesinin yardımıyla yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Erdemli Balıkçı Barınağına getirilerek vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın, gazetecilere, öğle saatlerinde yat limanına girmek üzere olan 12 metre uzunluğundaki yelkenlinin motorunun durmasının ardından dalga ve rüzgarın da etkisi ile kayalara çarpıp battığını söyledi.

Sakın, "Teknede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla bota binerek kurtuluyor. Kurtulan arkadaşlar ihbar edince Sahil Güvenlik Komutanlığı bizden yardım istedi. Biz de açık denizde çalışan teknelerden birini yönlendirdik. Yelkenli tekneyi Erdemli Balıkçı Barınağına getirdik. Teknede ölen ya da yaralanan yok." dedi.