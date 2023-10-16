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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:01
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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
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        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Kimlikleri tespit edilen 3 zanlı, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Aramalarda 402 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Jandarma karakoluna götürülen 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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