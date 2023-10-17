Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 17.10.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcu Şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni dünya rekoru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metre ile kırdı.

        Şahika Ercümen, deprem bölgesinde farkındalık oluşturulması için "Hatay'a nefes ol" sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı.

        Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı! Aileleri yüzük takmıştı! Flaş gelişme!
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        "Memurumuzu, işçimizi ve emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        İsrail-Gazze sınırında askeri hareketlilik
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Netanyahu çizdi, işinden oldu
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Hamas saldırısının sorumluluğunu üstlendi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        O anlar kamerada! Boynuz darbesiyle 2 metre fırlattı!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        1 kişi ölmüş, 1 polis yaralanmıştı! Kazadan önce alkol almış!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        İki kardeşe korkunç saldırıda karar açıklandı!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        Ronaldo rekorunu geliştirdi!
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        BMGK, "insani ateşkes" çağrısı yapan tasarıyı reddetti
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        24 kişi yakalandı! Ormanlık alanda kanlı bahis!
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        56 ilde Kafes Operasyonu! 150 gözaltı
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        "Gazze'nin yokluğa mahkum edilmesi kabul edilemez"
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Meclis Başkanı Kurtulmuş: Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        İstanbul turu
        İstanbul turu

        Benzer Haberler

        Yelkenli tekne kayalara çarpıp battı, kaptan ve yanındaki kişi kurtuldu
        Yelkenli tekne kayalara çarpıp battı, kaptan ve yanındaki kişi kurtuldu
        "Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 67 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor"
        "Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 67 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürüyor"
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Mersin'de yelkenli tekne battı
        Mersin'de yelkenli tekne battı
        Mersin'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı
        Mersin'de drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza uygulandı
        Drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu, 20 bin 324 TL ceza uygulandı
        Drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu, 20 bin 324 TL ceza uygulandı