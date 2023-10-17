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        Mersin'de misinaya dolanan 2 pelikanı balıkçılar kurtardı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, misinaya dolanan 2 pelikan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:38 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:47
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        Mersin'de misinaya dolanan 2 pelikanı balıkçılar kurtardı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde, misinaya dolanan 2 pelikan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Balıkçı barınağı yakınında misinaya takılan 2 pelikanın çırpındığını gören balıkçılar, suya girdi.

        Misinanın bıçakla kesilmesinin ardından pelikanlar bölgeden uzaklaştı.

        Balıkçılardan İbrahim Geçen, gazetecilere, barınağın kuşların göç yolunda bulunduğunu, pelikanları zor durumda olduğunu görünce yardıma koştuklarını söyledi.

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