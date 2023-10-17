Mersin'de misinaya dolanan 2 pelikanı balıkçılar kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, misinaya dolanan 2 pelikan balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, misinaya dolanan 2 pelikan balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Balıkçı barınağı yakınında misinaya takılan 2 pelikanın çırpındığını gören balıkçılar, suya girdi.
Misinanın bıçakla kesilmesinin ardından pelikanlar bölgeden uzaklaştı.
Balıkçılardan İbrahim Geçen, gazetecilere, barınağın kuşların göç yolunda bulunduğunu, pelikanları zor durumda olduğunu görünce yardıma koştuklarını söyledi.