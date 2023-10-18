Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

        Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 10:13 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 12 şüphelinin kimliği belirlendi.

        Müştekilerden 448 bin 235 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için kentte 180 polisin katılımıyla bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin bulundukları adreslerde ruhsatsız av tüfeği ve 3 tabanca ile bu silahlara ait fişeklerin yanı sıra çek ve senetler ele geçirildi.

        Adreslerinde bulunamayan diğer 5 zanlının ise arandığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        ABD Başkanı Biden İsrail'de
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        İsrail'e tepki, Filistin'e destek
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        Hamas lideri Haniye'den ilk tepki
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        4 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        Zeytinyağı ihracatında yasak sürecek
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Küçük yaştaki çocukların nişan töreninde flaş gelişme!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Omuz atma cinayetini anlattı! "Kucağımda can verdi!"
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Suçsuz bulunmuştu, yeniden yargılanacak
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler

        Benzer Haberler

        Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
        Mersin'de tefeci operasyonu: 7 gözaltı
        Akaryakıt istasyonundaki araçtan 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve par...
        Akaryakıt istasyonundaki araçtan 60 bin lira değerinde ziynet eşyası ve par...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
        Mersin'de Akkuyu NGS inşaat sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de Akkuyu NGS inşaat sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Mersin'de misinaya dolanan 2 pelikanı balıkçılar kurtardı
        Mersin'de misinaya dolanan 2 pelikanı balıkçılar kurtardı
        Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar
        Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar