Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
Mersin'de 11 kilo 470 gram esrar ve 682 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Mersin'de 11 kilo 470 gram esrar ve 682 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 11 kilo 470 gram esrar ve 682 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.