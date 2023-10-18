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        Mersin'de hafif ticari araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:31
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        Mersin'de hafif ticari araçtan hırsızlık yapan 2 şüpheliden 1'i yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari araçtan hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlıdan 1'i gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, A.H.Ş'nin Öğretmenler Mahallesi D-400 karayolundaki petrol istasyonunda park ettiği aracından, içerisinde 60 bin liralık ziynet eşyası bulunan çanta çalındı.

        Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri 2 şüpheliden 1'ini yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıkta müştekinin zararını karşılamasının ardından serbest bırakıldı.

        Firari 1 şüpheli aranıyor.

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