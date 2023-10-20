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        Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:59
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        Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bağlar Mahallesi'nde, 6 yaşındaki Nisanur Ceviz'in yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Boğazına jelibon kaçması sonucu nefessiz kaldığı değerlendirilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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