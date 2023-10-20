Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası'na doğru

        Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, yarın Mersin'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'deki Avrupa Triatlon Kupası'na doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Triatlon Kupası'nın ikinci yarışı olan Yenişehir Triatlonu, yarın Mersin'de başlayacak.

        Türkiye Triatlon Federasyonunun (TTF) desteğiyle, Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

        Programda konuşan Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin'in bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu söyledi.

        Kentte spor branşlarına yönelik önemli tesislerin faaliyet gösterdiğine işaret eden Küçük, "Mersin çok avantajlı bir il. Turizmi, doğası, havası ve iklimiyle bu organizasyona son derece uygun bir yer. Yenişehir, bunlara uygun olarak en güzel ilçelerimizden bir tanesi. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

        - Belediye Başkanı Özyiğit: "Dünya Triatlon Kupası yarışlarını Yenişehir'de yapacağız"

        Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle ertelenen Avrupa Triatlon Kupası'nın yarın başlayacağını dile getirdi.

        Organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını anlatan Özyiğit, şöyle konuştu:

        "Yenişehir parkuru, bugün triatlonda sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın dahi en güzel parkurlarından biri olarak kayıtlara geçmiş durumda. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla bu organizasyonu Yenişehir'de yapabilmek bizim için gurur meselesi. Kentin tanıtımı ve görünür olmasında çok kıymetli bir organizasyon. Gelecek yıl inşallah Dünya Triatlon Kupası yarışlarını Yenişehir'de yapacağız. Böyle bir organizasyonun hazırlıkları için çalışıyoruz."

        - Federasyon Başkanı Yalçınkaya: "Elit sporcular burada"

        TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya da Avrupa Triatlon Kupası yarışlarının düzenleneceği parkurun çok önemli avantajlara sahip olduğunu vurguladı.

        Yenişehir Belediyesinin, organizasyon için büyük emek verdiğine dikkati çeken Yalçınkaya, "Organizasyon iki gün sürecek. Seyri çok güzel yarışlar olacak. Geçen hafta Alanya'da yarışımız vardı. Sporcular oradan buraya transfer oldular. İki yarıştan da puan toplamak isteyen çok üst düzey elit sporcular burada. Milli takımımız adına da yaklaşık 20 sporcumuz organizasyonda yarışacak. Bizi çok iyi şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

        - Salamin: "Bütün elit atletler buraya gelebilmek için sırada bekliyor"

        Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Pascal Salamin de imkanları dolayısıyla çok rahat hissettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Yenişehir parkuru o kadar popüler ki elit atletler organizasyona katılmak için can atıyorlar ama yer yok. Bütün elit atletler buraya gelebilmek için sırada bekliyor. Türkiye, spor anlamında gerçekten Avrupa'da en hızlı ve en çok büyüyen ülke. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Portekiz, İspanya, İngiltere gibi hep aynı ülkelerde yarış yapmak istemiyoruz. Türkiye onlardan biri olmalı. Türkiye bunu hak ediyor. Hep aynı ülkeler olursa bir anlamı kalmaz."

        - Organizasyon detayları

        Mersin'in Yenişehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen Avrupa Triatlon Kupası, yarın 13.30'da Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandında gerçekleşecek.

        Dünyanın en iyi triatletlerinin sahne alacağı organizasyonda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 ülkeden 280 sporu yarışacak.

        Büyükler ve gençler kategorilerinde yarışılacak müsabakalarda, sporcular ilk olarak Fenerbahçe Meydanı'ndan denize girip 750 metre yüzecek.

        Parkuru tamamlayan katılımcılar, denizden çıkarak değişim istasyonunda bisiklete binip, Arkeoloji Müzesi ile Mersin Marina Kavşağı arasında 3 tur halinde 20 kilometre bisiklet sürecek.

        Etabı bitiren katılımcılar, son olarak 2 tur olacak şekilde 5 kilometre koşacak.

        Aynı zamanda, organizasyon bünyesinde Avrupa Triatlon Gençler Kupası ile Türk sporcuların katılımıyla puanlı lig yarışları ve sprint müsabakaları da yapılacak.

        Organizasyonla beraber Avrupa ve Türkiye'deki sezon yarışları tamamlanmış olacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        BM Genel Sekreteri Guterres Refah Sınır Kapısı'nda
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafriyat kamyonuyla ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Hafta sonu hava nasıl olacak? Geri geldi!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Doğum günü sonrasındaki facianın sebebi kahretti!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Karı koca can vermişti! Ölümle biten sürpriz!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        8 milyar yıllık radyo dalgaları tespit edildi!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Bakan Uraloğlu: Pul tasarlayacağız
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        İstanbul'un geçmişine yolculuk
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!

        Benzer Haberler

        Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştiren şüpheliler yakalandı
        Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştiren şüpheliler yakalandı
        Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü...
        Mersin'de yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki çocuk hastanede öldü...
        Yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki Nisa, kurtarılamadı
        Yol kenarında hareketsiz bulunan 6 yaşındaki Nisa, kurtarılamadı
        Mersin'in ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı
        Mersin'in ilçelerinde Muhtarlar Günü kutlandı
        Akkuyu NGS´nin 1´inci güç ünitesinde kutup vinci işletmeye alındı
        Akkuyu NGS´nin 1´inci güç ünitesinde kutup vinci işletmeye alındı
        Mersin'de narenciye yüklü tır seyir halindeyken yandı
        Mersin'de narenciye yüklü tır seyir halindeyken yandı